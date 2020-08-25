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Факти / Україна

Чому знижується кількість хворих на Covid-19 у вихідні – пояснення Ляшка

В Україні спостерігається зменшення добового приросту хворих на вихідних, а у вівторок знову йде зростання.

Головний санітарний лікар країни каже, що така ситуація спостерігається в багатьох інших країнах, наприклад, у Франції, Польщі чи Іспанії.

На думку Ляшка, люди часто, коли погано почуваються, намагаються відкласти звернення до лікаря на понеділок.

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Іноді ж сімейні лікарі не призначають мобільну бригаду на вихідних, якщо пацієнт не в критичному стані.

– Також не працюють приватні лабораторії і чомусь не на повну потужність на вихідних працюють лабораторії в закладах охорони здоров’я, в клінічних лікарнях.

Лабораторії Міністерства охорони здоров’я — так звані лабораторні центри — працюють на повну завантаженість, – додав Віктор Ляшко.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 318 осіб, за добу – 25.

Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще 346 осіб.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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