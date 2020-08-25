Контрабанда з Азії: СБУ затримала банду, яка ввозила суміші для виготовлення анаболіків

СБУ викрила злочинне угруповання, яке незаконно ввозило на територію України речовини для виготовлення та продажу анаболічних стероїдів.

Чоловіки доправляли через міжнародні поштові служби суміші із вмістом метандієнону і нандролону зі Східної Азії до України. Товар ввозили до країни під виглядом косметики та побутової хімії.

Після перетину кордону їх звозили до підпільної лабораторії у Броварах Київської області, де виготовляли анаболіки. Товар зберігали на складах у Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську.

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Синтезовані анаболічні стероїди вони продавали під виглядом продукції відомих марок не лише в Україні, а й у Європі.

Правоохоронці затримали учасників групи. Вони виявили майже дві тонни продукції, обладнання для її виготовлення, документацію та понад $70 тис.

Слідчі відкрили кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (Контрабанда) та ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.











Дві тонни анаболіків і понад $70 тис.: СБУ затримала банду контрабандистів / 3 фотографии

Контрабанда сигарет

В Одеській області прикордонники затримали контрабандиста, який намагався перевезти велику партію сигарет.

Вартість контрабанди спеціалісти оцінили у понад 650 тис. грн.

Чоловік намагався перевезти тютюнові вироби за допомогою авто.