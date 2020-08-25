Станом на 25 серпня у Верховній Раді два нардепи хворіють на коронавірус, через це вхід працівників ЗМІ до кулуарів парламенту буде обмежено.

Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 25 серпня. За його словами, спеціалісти постійно проводять епідеміологічні дослідження, щоб запобігти спалаху.

– Наскільки показує практика, це досить ефективно працює, – додав Дмитро Разумков.

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Крім того, за його словами, нині у приміщеннях будівлі, де засідають парламентарі, регулярно проводять дезінфекцію. Водночас у залах та кулуарах діє масковий режим.

З метою дотримання необхідних протиепідемічних заходів Рада, найімовірніше, працюватиме у режимі пленарних засідань, однак за новим графіком – з 10.00 до 15.00, уточнив спікер.

Коронавірус серед нардепів

За час карантину на вірус перехворіли нардеп Сергій Шахов, а також глава Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Нині коронавірус виявили у Юлії Тимошенко.

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