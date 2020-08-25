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Факти / Україна / Політика

Фінансові угоди, Держбюджет і ескіз Герба: порядок денний ВР на 25 серпня

25 серпня об 11.00 розпочнеться засідання Верховної Ради на позачерговій сесії. На порядку денному у депутатів є шість питань для розгляду.

Насамперед депутати розглядатимуть внесення змін до закону України про Державний бюджет 2020. 

Парламентарі також голосуватимуть за законопроект про ратифікацію Меморандуму між Україною та Європейським Союзом щодо кредитної угоди.

Також на порядку денному є ще дві фінансові угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Окрім цього розгляду потребує оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Позачергова сесія Ради

19 серпня Дмитро Разумков підписав розпорядження про призначення позачергової сесії Ради на 25 серпня. Він допускав таку можливість ще раніше – в останні дні роботи ВР перед канікулами.

Позачергове скликання пройде у зв’язку з пропозицією президента України Володимира Зеленського.

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