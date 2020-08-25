У День Державного прапора України президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України 132 зразки озброєння та військової техніки, які вирушать на захист суверенітету й територіальної цілісності України до зони проведення ООС.

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області, в яких також взяла участь народний депутат ВРУ Ірина Верещук, командирам військових підрозділів ЗСУ були вручені сім сертифікатів на зброю.

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– Ми прагнемо миру. Саме тому наші Збройні сили мають бути міцними та сучасними. Саме вони є запорукою нашої незалежності. А Державний прапор буде супроводжувати успіхи й перемоги нашої країни!, – наголосила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук.

Вона також зазначила, що обороноздатність України зростає, адже наразі маємо найбільший оборонний бюджет в історії, загальний ресурс на нацбезпеку та оборону збільшено майже на 28 мільярдів гривень.

Вперше за роки війни в Україні з’явились віце-прем’єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості та відповідне міністерство, яке формуватиме та реалізовуватиме військово-промислову політику держави, – йдеться в офіційному повідомленні Офісу президента України.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV писали, що відомо про нардепа Слуги народу Ірину Верещук.