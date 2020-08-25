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Факти / Україна / Суспільство

На Донеччині працівниця банку незаконно оформлювала соцвиплати переселенцям

На Донеччині співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції викрили канал незаконних соціальних виплат для переселенців.

Правоохоронці виявили, що одна з працівниць банку здійснювала несанкціоновані операції – незаконно проводила ідентифікацію осіб без їхньої присутності, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, для зарахування пенсій чи інших соцвиплат.

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За даними слідства, під час проведення таких операцій, ті громадяни, яким нараховувались держкошти, не були на підконтрольній території України.

Жінці вже повідомлено про підозру за ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах) КК України.

Наразі ще тривають сліді дії з встановлення усіх причетних осіб до незаконних оборудок.

незаконні соцвиплати

Незаконні соцвиплати

Нещодавно СБУ заблокувала канал незаконних соцвиплат бойовикам “ДНР” За інформацією слідства, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соціальних виплат.

Жінка отримувала на території України незаконно нараховані кошти та перевозила їх через лінію розмежування.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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