Перезапуск бренда України Ukraine NOW: Зеленський записав відеозвернення

Президент Володимир Зеленський перезапустив бренд України Ukraine NOW, розпочавши нову інформаційну кампанію своїм відеозверненням.

У ньому глава держави заявив, що Україна “більше не країна бідності та корупції, а новий технологічний центр світу”.

Зеленський відзначив родючі землі країни, а також її величезний туристичний та інвестиційний потенціал.

– Поспішайте, найбільша країна в Європі стане справжнім проривом, – сказав він.

У рамках кампанії з перезапуску бренду Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародного співтовариства також запишуть зірки світового рівня, зокрема, кінорежисер Девід Лінч, група Kadebostany і багато інших.

Зі свого боку в Міністерстві розвитку громад і територій України нагадали про сторінку України в Facebook.

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Бренд Ukraine NOW

Єдиний бренд України Ukraine NOW вперше було представлено в 2018 році.

Переможцем конкурсу, якого обрала урядова комісія, став варіант бренду Ukraine Now, створений українським рекламним агентством Banda Agency.