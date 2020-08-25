Перезапуск бренда України Ukraine NOW: Зеленський записав відеозвернення

Президент Володимир Зеленський перезапустив бренд України Ukraine NOW, розпочавши нову інформаційну кампанію своїм відеозверненням.
У ньому глава держави заявив, що Україна “більше не країна бідності та корупції, а новий технологічний центр світу”.
Зеленський відзначив родючі землі країни, а також її величезний туристичний та інвестиційний потенціал.
– Поспішайте, найбільша країна в Європі стане справжнім проривом, – сказав він.
У рамках кампанії з перезапуску бренду Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародного співтовариства також запишуть зірки світового рівня, зокрема, кінорежисер Девід Лінч, група Kadebostany і багато інших.
Зі свого боку в Міністерстві розвитку громад і територій України нагадали про сторінку України в Facebook.
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Бренд Ukraine NOW
Єдиний бренд України Ukraine NOW вперше було представлено в 2018 році.
Переможцем конкурсу, якого обрала урядова комісія, став варіант бренду Ukraine Now, створений українським рекламним агентством Banda Agency.