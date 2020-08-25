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Факти / Україна / Суспільство

Піскун підтвердив звільнення і назвав причину

Святослав Піскун підтвердив, що написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника генпрокурора за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Про призначення на посаду радника Святослава Піскуна стало відомо 30 липня.

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– Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедиктовою. Звільнення пов’язане з судовими позовами про перерахунок пенсій для понад 3,5 тис. екс-працівників прокуратури.

Необхідно, щоб генпрокурор просто видав довідки. На підставі цих довідок про заробітну плату перерахують пенсії, – пояснив він.

За період перебування на посаді радника, екс-генпрокурор зрозумів, що йому краще не бути у нинішній прокурорській системі.

Звільнення Піскуна

25 серпня стало відомо, що Святослава Піскуна з посади радника звільнили наказом.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора. Керував прокуратурою за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Джерело: 112 Україна

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