Піскун підтвердив звільнення і назвав причину

Святослав Піскун підтвердив, що написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника генпрокурора за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Про призначення на посаду радника Святослава Піскуна стало відомо 30 липня.

Читайте: Піскун став радником генпрокурора Венедіктової

– Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедиктовою. Звільнення пов’язане з судовими позовами про перерахунок пенсій для понад 3,5 тис. екс-працівників прокуратури.

Необхідно, щоб генпрокурор просто видав довідки. На підставі цих довідок про заробітну плату перерахують пенсії, – пояснив він.