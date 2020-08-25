За статистикою коронавірусу в Україні 25 серпня зафіксували 1 658 нових випадків коронавірусу.

Загалом в Україні виявили 108 415 пацієнтів з Covid-19, вилікувалось 52 870 українців, а померло 2 318 осіб.

За останню добу найбільша кількість випадків коронавірусу підтвердили в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Тернопільській – 158, Львівській – 136 та у Києві – 130.

Загалом лідерами з кількості хворих на 25 серпня є Львівська область – 13 389, Київ – 12 153, Чернівецька область – 9 371 та Рівненська – 8 644.

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Послаблення карантину

У місті Чернівці послаблюють карантин, попри велику кількість хворих на коронавірус. Відтепер там дозволили роботу громадського транспорту для спеціальних перевезень лише для сидячих місць та за наявності захисної маски.

Також відновили роботу спортивних клубів, кінотеатрів та торговельних комплексів з дотриманням усіх протиепідемічних норм: наявність засобів захисту, соціальне дистанціювання, постійна дезінфекція.

За рішенням міськради, ресторани також починають роботу, але за умови перебування у приміщені не більше 20 осіб на 10 метрів квадратних.

Оновлення правила для шкіл

25 серпня МОЗ оновило правила для роботи шкіл з 1 вересня. Від сьогодні учні 1-4 класів зможуть пересуватись навчальним закладом без масок чи респіраторів.

Школярі, які навчатимуться у школах помаранчевої зони, будуть носити захисні маски за рекомендацією, у жовтій та зеленій зонах обов’язковою умовою залишається дотримання соціальної дистанції.

Якщо з’являється хоч один хворий учень на коронавірус, увесь клас вимушено йде на самоізоляцію.

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Випадки коронавірусу у Верховній Раді

Станом на 25 серпня у парламенті двоє народних депутатів хворіють на Covid-19.

Про це на брифінгу повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він не став розголошувати їхні прізвища, але наголосив на тому, що їхня кількість саме двоє нардепів.

Продовження адаптивного карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити до 1 листопада через загострення епідемічної ситуації у країні.

З огляду на негативну динаміку президент України Володимир Зеленський підтримав необхідність превентивних заходів. Йдеться про заборону роботи нічних клубів, проведення концертів.