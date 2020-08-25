Український Класифікатор професій поповнився низкою фемінітивів.

Згідно зі змінами, які затвердило Мінекономрозвитку, низка назв професій можуть вноситися до кадрової документації як у чоловічому, так і у жіночому роді, за бажанням громадянина.

Однак назви професій мають обов’язково відповідати пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, затвердженого постановою уряду №437 від 22 травня 2019 року.

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Зокрема, у жіночому роді можуть використовуватися такі назви професій: інженерка, верстальниця, соціологіня.

Новий правопис

В Україні у травні 2019 року затвердили нові правила правопису, проте їх не будуть нав’язувати людям.

Згідно з правилами, в українській мові з’явилися фемінітіви.

Крім того, інакше буде писатися низка слів. Зокрема, нові правила радять за можливості уникати букви ф в українських словах.