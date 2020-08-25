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Факти / Україна

У Києві злива затопила та зупинила столицю, оголошено штормове попередження

Вранці 25 серпня у Києві пройшла потужна злива, через яку вулиці столиці затопило.

Через підтоплення доріг було ускладнено рух. На деяких автошляхах сервіси показували максимальний рівень заторів.

Станом на 10.30 ситуація на дорогах міста покращилася і затори у Києві сягають 4 балів.

Очевидці зняли на відео, як люди не могли вийти з маршрутки, яка застрягла на підтопленій дорозі.

Гідрослужба Київавтодору працює у посиленому режимі через зливу. Відкачуванням води на вулицях займаються 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

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У Києві оголошено штормове попередження

У столиці 25 серпня оголошено жовтий рівень небезпеки через грозовий фронт.

Прогнозують зливи протягом дня та в ніч на 26 серпня.

Джерело: Київавтодор

Фото: Dreamstime

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