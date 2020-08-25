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Факти / Україна / Суспільство

Україна може відновити постачання води в Крим за однієї умови – Кравчук

Відновити водопостачання з України до анексованого Криму можна тільки у випадку гуманітарної катастрофи.

Таку думку висловив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Країна-окупант відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою зокрема. Але ми говоримо, що там живуть українці. Якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, то людям воду можна дати.

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Однак Леонід Кравчук зазначив, що Україна в жодному разі не може піти на забезпечення водою військових баз на півострові.

Проте, як розділити і проконтролювати, на що саме вона може піти, він поки не знає.

Україна припинила постачати воду в Крим у 2014 році після анексії півострова Росією. До того вона забезпечувала 85% потреб жителів прісною водою через Північно-Кримський канал.

У серпні цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна відновить водопостачання в Крим за умови гуманітарної катастрофи.

Джерело: Українське радіо

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