Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд

Укрзалізниця з 28 серпня запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг – Дніпро.
Поїзд курсуватиме щоденно, крім суботи, повідомили в УЗ.
Із Кривого Рогу поїзд вирушатиме о 06.43 та прибуватиме до Дніпра о 09.20.
Відправлення з Дніпра о 18.20, а прибуття до Кривого Рогу о 21.25.
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Заплановані зупинки на станціях Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське.
Повернення охорони у потяги
Укрзалізниця повертає у пасажирські потяги воєнізовану охорону. Перші 10 маршрутів, де буде охорона, опублікували на сайті перевізника.
На першому етапі 40 співробітників супроводжуватимуть 10 потягів, які курсують з Києва до Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Херсону, Покровська, Трускавця, Маріуполя, Ужгорода та Запоріжжя.
Охоронці будуть у спецформі, матимуть знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.