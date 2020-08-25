Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд

Укрзалізниця з 28 серпня запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг – Дніпро.

Поїзд курсуватиме щоденно, крім суботи, повідомили в УЗ.

Із Кривого Рогу поїзд вирушатиме о 06.43 та прибуватиме до Дніпра о 09.20.

Відправлення з Дніпра о 18.20, а прибуття до Кривого Рогу о 21.25.

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Заплановані зупинки на станціях Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське.

Повернення охорони у потяги

Укрзалізниця повертає у пасажирські потяги воєнізовану охорону. Перші 10 маршрутів, де буде охорона, опублікували на сайті перевізника.

На першому етапі 40 співробітників супроводжуватимуть 10 потягів, які курсують з Києва до Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Херсону, Покровська, Трускавця, Маріуполя, Ужгорода та Запоріжжя.

Охоронці будуть у спецформі, матимуть знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.