Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна.
Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела.
Піскуна звільнили наказом, проте причини такого рішення невідомі.
Фактам ICTV у прес-службі Офісу генпрокурора зазначили, що поки немає відповідної інформації .
Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун став позаштатним радником генерального прокурора Ірини Венедіктової 30 липня.
61-річний Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора. Керував прокуратурою за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Також він був народним депутатом у 2006-2007 роках від Партії регіонів.