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Факти / Україна

Венедіктова звільнила Піскуна – ЗМІ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна.

Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела.

Піскуна звільнили наказом, проте причини такого рішення невідомі.

Фактам ICTV у прес-службі Офісу генпрокурора зазначили, що поки немає відповідної інформації .

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун став позаштатним радником генерального прокурора Ірини Венедіктової 30 липня.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора. Керував прокуратурою за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Також він був народним депутатом у 2006-2007 роках від Партії регіонів.

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