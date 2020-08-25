Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна.

Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела.

Піскуна звільнили наказом, проте причини такого рішення невідомі.

Фактам ICTV у прес-службі Офісу генпрокурора зазначили, що поки немає відповідної інформації .

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун став позаштатним радником генерального прокурора Ірини Венедіктової 30 липня.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора. Керував прокуратурою за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Також він був народним депутатом у 2006-2007 роках від Партії регіонів.