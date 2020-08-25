Верховна Рада затвердила меморандум про отримання Україною €1,2 млрд макрофінансової допомоги від ЄС на подолання наслідків пандемії коронавірусу і карантину.

Законопроект №0063 підтримали 248 нардепів на засіданні парламенту 25 серпня.

Перші €600 млн Україна отримає одразу після ратифікації угоди, другу частину суми – після оцінки реформ в країні у сфері держпідприємств, управління фінансами та бізнесу.

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Отримані гроші Україна має витратити на закупівлю ліків, обладнання та засобів захисту для ліквідації наслідків коронавірусу.

Меморандум між Україною та ЄС

23 липня 2020 року Україна і ЄС у Брюсселі підписали меморандум про надання фіндопомоги у рамках підтримки ЄС країн Європейської політики сусідства.

Україна отримає €1,2 млрд допомоги від ЄС, однак натомість вона взяла на себе зобов’язання запровадити низку змін в країні, зокрема провести конкурсний відбір на посади керівників митної та податкової служб.

Крім того, в Україні потрібно повністю ліквідувати фіскальну службу.