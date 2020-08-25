Воєнізовану охорону повернули в 10 потягів України – список

Укрзалізниця у тестовому режиму повертає у вагони пасажирських потягів воєнізовану охорону.

На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 потягів:

№10/9 Маріуполь — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№38/37 Київ — Запоріжжя;

№49/50 Київ — Трускавець;

№63/64 Харків — Київ;

№79/80 Дніпро — Київ;

№92/91 Львів — Київ;

№102/101 Київ — Херсон;

№106/105 Одеса — Київ;

№136/135 Київ — Покровськ.

Всі співробітники воєнізованої охорони будуть забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.

Також Укрзалізниця продовжить оснащувати вагони потягів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів, а саме швидкісні потяги, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт.

Згодом охорона з’явиться у всіх потягах.

Напад на Анастасію Лугову у потязі УЗ

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, через що злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина почала плакати та кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Анастасія просила про допомогу, але ніхто не відгукнувся навіть провідниця, тоді жінка знайшла прихисток у сусідньому вагоні.

Через недбалість працівників Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.