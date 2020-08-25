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Факти / Lifestyle

Як відновити паспорт без прописки

Що потрібно для відновлення паспорта без прописки, читайте в матеріалі Фактів ІCTV.

У якому випадку можна відновити паспорт?

  • вкрадений;
  • загублений;
  • зміни в ініціалах людини;
  • некоректний запис даних;
  • непридатний для користування.

Куди йти якщо втратив пастопорт-книжечку чи ID карту?

Зверніться у ДМС України (Державна міграційна служба України) або у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг).

У випадку, якщо у вас немає місця прописки, зверніться у відділення фактичного місця проживання або за місцем останнього місця прописки.

Читайте: Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта в Україні

Які необхідні документи для відновлення паспорта:

  • для початку напишіть заяву у поліцію (у випадку, якщо паспорт вкрали);
  • заяву про втрату;
  • квитанцію про сплату штрафу чи мита;
  • 2-3 копії фотографій 35х45 мм;
  • копія постанови з відділку поліції (у випадку крадіжки);
  • документ, що посвідчує зміни у вашому житті: народження дитини, нове місце проживання, свідоцтво про одруження чи його розірвання (якщо такі події були).

Ціна відновлення

  • 279 грн (продовж 20 днів);
  • 366 грн (продовж 10).

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