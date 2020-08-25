Як відновити паспорт без прописки

Що потрібно для відновлення паспорта без прописки, читайте в матеріалі Фактів ІCTV.

У якому випадку можна відновити паспорт?

вкрадений;

загублений;

зміни в ініціалах людини;

некоректний запис даних;

непридатний для користування.

Куди йти якщо втратив пастопорт-книжечку чи ID карту?

Зверніться у ДМС України (Державна міграційна служба України) або у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг).

У випадку, якщо у вас немає місця прописки, зверніться у відділення фактичного місця проживання або за місцем останнього місця прописки.

Читайте: Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта в Україні

Які необхідні документи для відновлення паспорта:

для початку напишіть заяву у поліцію (у випадку, якщо паспорт вкрали);

заяву про втрату;

квитанцію про сплату штрафу чи мита;

2-3 копії фотографій 35х45 мм;

копія постанови з відділку поліції (у випадку крадіжки);

документ, що посвідчує зміни у вашому житті: народження дитини, нове місце проживання, свідоцтво про одруження чи його розірвання (якщо такі події були).

Ціна відновлення