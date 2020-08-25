Як відновити паспорт без прописки

Що потрібно для відновлення паспорта без прописки, читайте в матеріалі Фактів ІCTV.
У якому випадку можна відновити паспорт?
- вкрадений;
- загублений;
- зміни в ініціалах людини;
- некоректний запис даних;
- непридатний для користування.
Куди йти якщо втратив пастопорт-книжечку чи ID карту?
Зверніться у ДМС України (Державна міграційна служба України) або у ЦНАП (центр надання адміністративних послуг).
У випадку, якщо у вас немає місця прописки, зверніться у відділення фактичного місця проживання або за місцем останнього місця прописки.
Читайте: Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта в Україні
Які необхідні документи для відновлення паспорта:
- для початку напишіть заяву у поліцію (у випадку, якщо паспорт вкрали);
- заяву про втрату;
- квитанцію про сплату штрафу чи мита;
- 2-3 копії фотографій 35х45 мм;
- копія постанови з відділку поліції (у випадку крадіжки);
- документ, що посвідчує зміни у вашому житті: народження дитини, нове місце проживання, свідоцтво про одруження чи його розірвання (якщо такі події були).
Ціна відновлення
- 279 грн (продовж 20 днів);
- 366 грн (продовж 10).