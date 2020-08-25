Позачергова сесія Веховної Ради України розпочнеться 25 серпня об 11.00. На порядку денному у депутатів шість законопроектів.

Зокрема, нардепи розглядатимуть внесення змін до державного бюджету України. Крім того, у списку є проект закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Також депутати розглянуть ратифікацію фінансової угоди Європейські дороги України ІІІ між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Винесений на обговорення і законопроект про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Попри те, що Верховна Рада IX скликання закрила третю сесію, депутати все ж можуть збиратися у разі потреби.

Зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков попередив, що парламент може збиратися на позачергову сесію ще кілька разів на канікулах у серпні.