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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здешевшали: курс валют на 25 серпня

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро до гривні.

На 25 серпня НБУ встановив курс 27,39 грн/1$ – порівняно із попередніми днями вартість дещо зменшилася.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 25 серпня, зафіксувалося на 32,46 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 25.08:

  • $1 – 27,39 грн;
  • €1 – 32,46 грн;
  • 1 польський злотий – 7,32 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Очільник Кабміну Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Ціна за $ коливатимуться у районі 27-28 грн і не перевищуватиме 29 грн.

Навесні, у розпал пандемії, в Кабміні перестрахувалися і заклали більші курсові та інфляційні показники в бюджет.

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