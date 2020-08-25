Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро до гривні.
На 25 серпня НБУ встановив курс 27,39 грн/1$ – порівняно із попередніми днями вартість дещо зменшилася.
Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 25 серпня, зафіксувалося на 32,46 грн/1€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 25.08:
- $1 – 27,39 грн;
- €1 – 32,46 грн;
- 1 польський злотий – 7,32 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Денис Шмигаль про курс долара в Україні
Очільник Кабміну Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
Ціна за $ коливатимуться у районі 27-28 грн і не перевищуватиме 29 грн.
Навесні, у розпал пандемії, в Кабміні перестрахувалися і заклали більші курсові та інфляційні показники в бюджет.