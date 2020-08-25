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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський доручив спростити умови в’їзду в Україну для білорусів

Президент України Володимир Зеленський виступив за пом’якшення умови в’їзду в Україну для громадян Білорусі.

– Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію?

Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в’їзду білорусів до нас, – заявив Президент України.

Він також зазначив, що для ухвалення таких пом’якшень необхідно врахувати чимало особливостей.

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На підтримку протестів у Білорусі офіційно висловилися лідери багатьох європейських країн. 

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, вона підтримує зв’язок з міжнародною спільнотою та закликає білорусів не здаватися.

З першого дня протестів силовики ОМОНу затримали більше 7 тис. мітингувальників (серед яких були і українці), однак після дипломатичного втручання сусідніх держав майже усіх затриманих відпустили.

Сама ж Тихановська перебуває у Литві, куди виїхала через побоювання за власне життя та своїх близьких.

Джерело: Офіс президента

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