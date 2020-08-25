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Факти / Україна / Політика

Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій

Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України – ним став генерал-майор Григорій Галаган.

Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій

Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

– Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами, – наголосив глава держави.

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Новопризначений командувач запевнив президента у якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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