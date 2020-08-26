Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 110 085 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 670 осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 354 осіб, за добу — 36.
Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.
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Коронавірус виявлений:
- Вінницька область — 3 677 випадків;
- Волинська область — 5 221 випадок;
- Дніпропетровська область — 2 055 випадків;
- Донецька область — 1 256 випадків;
- Житомирська область — 2 959 випадків;
- Закарпатська область — 7 143 випадки;
- Запорізька область — 1 439 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 321 випадок;
- Кіровоградська область — 771 випадок;
- м. Київ — 12 248 випадків;
- Київська область — 5 211 випадків;
- Львівська область — 13 560 випадків;
- Луганська область — 247 випадків;
- Миколаївська область — 1 023 випадки;
- Одеська область — 6 352 випадки;
- Полтавська область — 684 випадки;
- Рівненська область — 8 737 випадків;
- Сумська область — 1 269 випадків;
- Тернопільська область — 5 104 випадки;
- Харківська область — 7 984 випадки;
- Херсонська область — 346 випадків;
- Хмельницька область — 2 062 випадки;
- Чернівецька область — 9 541 випадок;
- Черкаська область — 1 305 випадків;
- Чернігівська область — 1 570 випадків.
Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ — 21,53%;
- Львів — 20,76%;
- Івано-Франківськ — 19,98%;
- Вінниця — 17,08%;
- Ужгород — 16,83%.
Коронавірус в Україні 25 серпня
Статистика коронавірусу в Україні 25 серпня свідчить про 1 658 нових випадків. Всього захворіло на Covid-19 в Україні 108 415 осіб.
За добу померло 25 українців, вилікувалося 346 осіб.