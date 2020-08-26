Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 110 085 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 670 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 354 осіб, за добу — 36.

Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.

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Коронавірус виявлений:

Вінницька область — 3 677 випадків;

Волинська область — 5 221 випадок;

Дніпропетровська область — 2 055 випадків;

Донецька область — 1 256 випадків;

Житомирська область — 2 959 випадків;

Закарпатська область — 7 143 випадки;

Запорізька область — 1 439 випадків;

Івано-Франківська область — 8 321 випадок;

Кіровоградська область — 771 випадок;

м. Київ — 12 248 випадків;

Київська область — 5 211 випадків;

Львівська область — 13 560 випадків;

Луганська область — 247 випадків;

Миколаївська область — 1 023 випадки;

Одеська область — 6 352 випадки;

Полтавська область — 684 випадки;

Рівненська область — 8 737 випадків;

Сумська область — 1 269 випадків;

Тернопільська область — 5 104 випадки;

Харківська область — 7 984 випадки;

Херсонська область — 346 випадків;

Хмельницька область — 2 062 випадки;

Чернівецька область — 9 541 випадок;

Черкаська область — 1 305 випадків;

Чернігівська область — 1 570 випадків.

Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ — 21,53%;

Львів — 20,76%;

Івано-Франківськ — 19,98%;

Вінниця — 17,08%;

Ужгород — 16,83%.

Коронавірус в Україні 25 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 25 серпня свідчить про 1 658 нових випадків. Всього захворіло на Covid-19 в Україні 108 415 осіб.

За добу померло 25 українців, вилікувалося 346 осіб.