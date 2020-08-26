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1 670 за добу: в Україні незначно зросла кількість хворих на Covid-19

Станом на 26 серпня в Україні зафіксували 110 085 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 670 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 354 осіб, за добу — 36.

Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус виявлений:

  • Вінницька область — 3 677 випадків;
  • Волинська область — 5 221 випадок;
  • Дніпропетровська область — 2 055 випадків;
  • Донецька область — 1 256 випадків;
  • Житомирська область — 2 959 випадків;
  • Закарпатська область — 7 143 випадки;
  • Запорізька область — 1 439 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8 321 випадок;
  • Кіровоградська область — 771 випадок;
  • м. Київ — 12 248 випадків;
  • Київська область — 5 211 випадків;
  • Львівська область — 13 560 випадків;
  • Луганська область — 247 випадків;
  • Миколаївська область — 1 023 випадки;
  • Одеська область — 6 352 випадки;
  • Полтавська область — 684 випадки;
  • Рівненська область — 8 737 випадків;
  • Сумська область — 1 269 випадків;
  • Тернопільська область — 5 104 випадки;
  • Харківська область — 7 984 випадки;
  • Херсонська область — 346 випадків;
  • Хмельницька область — 2 062 випадки;
  • Чернівецька область — 9 541 випадок;
  • Черкаська область — 1 305 випадків;
  • Чернігівська область — 1 570 випадків.

Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ — 21,53%;
  • Львів — 20,76%;
  • Івано-Франківськ — 19,98%;
  • Вінниця — 17,08%;
  • Ужгород — 16,83%.

коронавирус в украине

Коронавірус в Україні 25 серпня

Статистика коронавірусу в Україні 25 серпня свідчить про 1 658 нових випадків. Всього захворіло на Covid-19 в Україні 108 415 осіб.

За добу померло 25 українців, вилікувалося 346 осіб.

Фото: Dreamstime

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