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Факти / Україна / Суспільство

Депутати у Чернівцях скасували частину заборон червоної зони карантину

Депутати міської ради Чернівців відмінили частину заборон червоної зони карантину. Вони дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торговельних центрів, кінотеатрів, спорткомплексів, кафе, а також шкіл і дитячих садків.

Постанову підтримав 31 депутат, повідомили у міськраді.

Читайте: Продовження карантину в Україні та заборона в’їзду іноземцям – новини 26 серпня

Роботу закладів громадського харчування дозволено за умови присутності в залі не більше ніж 20 осіб, але щонайменше 10 кв. м залу на одну людину.

Водночас заборонено:

  • роботу розважальних закладів;
  • роботу ігрових зон у межах торговельних центрів;
  • проведення масових заходів із кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Депутати просять Міністерство інфраструктури не допустити скасування зупинок поїздів далекого прямування.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Чернівці, а також Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області, до червоної зони.

Кабмін продовжив карантин

Карантин в Україні продовжили до 1 листопада. Рішення ухвалив на засіданні Кабмін 26 серпня.

Також урядовці посилили обмежувальні заходи у тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки.

Там заборонили дискотеки, роботу розважальних закладів та нічних клубів.

Джерело: Чернівецька міськрада

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