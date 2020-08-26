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Факти / Україна / Суспільство

Хорватія з жовтня відновлює пряме авіасполучення з Україною

З 4 жовтня 2020 року між Києвом і столицею Хорватії, Загребом, відновлюються прямі авіарейси.

За його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.

Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.

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Станом на 26 серпня ця країна перебуває у зеленому списку МОЗ, тому після повернення з Хорватії не треба проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус.

Проте сьогодні Кабмін ухвалив постанову, якою на місяць закрив кордони Украиїни для іноземних громадян.

Фото: Dreamstime

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