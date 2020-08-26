З 4 жовтня 2020 року між Києвом і столицею Хорватії, Загребом, відновлюються прямі авіарейси.

За його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.

Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.

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Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії – підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. #WindroseAirlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб. pic.twitter.com/9mXt3JJEFu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 26, 2020

Станом на 26 серпня ця країна перебуває у зеленому списку МОЗ, тому після повернення з Хорватії не треба проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус.

Проте сьогодні Кабмін ухвалив постанову, якою на місяць закрив кордони Украиїни для іноземних громадян.