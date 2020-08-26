Приватна українська компанія Газкомтрейд імпортувала 263 млн куб. м газу за першу половину 2020 року і увійшла в топ-5 найбільших газових імпортерів України. Про це повідомив журналіст Юрій Винничук на сайті Цензор.Нет.

У статті Хто продає газ Україні? 30 імпортерів палива опублікований рейтинг компаній. На першу п’ятірку найбільших приватних імпортерів припало 70% усього поставленого газу з ЄС.

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— У січні-лютому 2020 року імпортери газу з Європи в Україну провели через митницю 3,74 млрд куб. м газу. До цього числа належить нерозмитнений газ, який був поставлений в 2019 році та перебував в підземних сховищах Укртрансгазу, а також паливо поставлене в 2020 році, – йдеться в публікації.

Як відомо, без урахування обсягу НАК Нафтогазу в 523 млн куб. м газу, приватні імпортери обігнали державну компанію за обсягами поставок газу по реверсу, в тому числі і по віртуальному. Вони купили у європейців 3,2 млрд куб. м газу.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз опублікував ціни на газ без вартості доставки.