Лідери ЄС повинні назвати чіткі умови вступу України до союзу – Зеленський

Європейські лідери повинні чітко сказати, що потрібно зробити Україні, щоб отримати статус повноправного членства у Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що Україну повинні запросити до ЄС, а вирішувати подальшу долю країни повинні українці.

За словами президента, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

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– Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна, – зазначив він.

Володимир Зеленський також додав, що не всі члени ЄС хочуть бачити Україну в союзі, але все ж загалом Європейський Союз хоче, щоб ми отримали членство.

На це, зокрема, вказує те, що країни Європи підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту її територіальної цілісності та суверенітету.