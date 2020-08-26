За кількістю поданих заяв найпопулярнішими спеціальностями в 2020 році є право, менеджмент і філологія, а найпопулярнішим ВНЗ стан Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

– Майбутні бакалаври активно вибирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У поп-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – Середня освіта, а в рейтинг поп-10 найбажаніших ВНЗ увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, – повідомляють в МОН.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Право – 116 689;

Менеджмент – 92 147;

Філологія – 76 708;

Комп’ютерні науки – 63 410;

Середня освіту – 62 676;

Економіка – 50 841;

Інженерія програмного забезпечення – 47 038;

Фінанси, банківська справа і страхування – 46 844;

Психологія – 43 791;

Маркетинг – 42 379.

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Топ-10 найпопулярніших ВНЗ за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет Львівська політехніка;

Київський національний торговельно-економічний університет;

Національний авіаційний університет;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Майже 191 тис. абітурієнтів подали понад 1 млн заяв на вступ до установи вищої освіти.

Рейтинг університетів

Шість вищих навчальних закладів України потрапили до світового рейтингу QS World University Rankings 2020 року.

До переліку входять, зокрема, ВНЗ Києва, Харкова, Львова та Сум. Цікаво, що КПІ в рейтингу стоїть нижче, ніж університет Каразіна і Шевченка.