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Факти / Україна / Політика

Олександр Шовковський йде на вибори в Києві з командою Кличка

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко під час з’їзду предствив оновлений склад політсили.

Зокрема, до команди долучився колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський.

Він не зміг прийти на з’їзд партії через підготовку до матчів, але записав відеозвернення, у якому подякував Кличку за пропозицію.

– Як людина активна і небайдужа, хочу долучитись до змін у столиці і країні. Я досягнув успіху у спорті, і налаштований на успіх у політиці, – сказав Олександр Шовковський.

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Крім того, до оновленої команди долучилися сурдоперекладач Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, керівник департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан і начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Місцеві вибори 2020 в Україні відбудуться 25 жовтня. Стартує виборча кампанія 5 вересня.

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