Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного

Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях – RFERL Радіо Свобода.

У чоловіка вилучено одяг, в якому здійснювався злочин, запалювальні шашки та інші докази правопорушення.











Поліція затримала луганчанина, якого підозрюють у підпалі авто Схем / 3 фотографии

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Обшуки тривають, поліція працює на місці події.

Підпал авто Схем

Вночі 17 серпня авто KIA Cerato, на якому пересувалася знімальна група програми Схеми, підпалили.

Авто згоріло біля будинку водія, який перевозив журналістів та операторів.

Підпал машини, яка відновленню не підлягає, стався близько 1.00.