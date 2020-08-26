PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Поліція затримала луганчанина, якого підозрюють у підпалі авто Схем

Вранці 26 серпня Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях – RFERL Радіо Свобода.

У чоловіка вилучено одяг, в якому здійснювався злочин, запалювальні шашки та інші докази правопорушення.

  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
  • Підпал авто Схеми: поліція затримала підозрюваного
Поліція затримала луганчанина, якого підозрюють у підпалі авто Схем / 3 фотографии

ЧитайтеПомста через скандал: в Харкові спалили авто відомого блогера

Обшуки тривають, поліція працює на місці події.

Підпал авто Схем

Вночі 17 серпня авто KIA Cerato, на якому пересувалася знімальна група програми Схеми, підпалили.

Авто згоріло біля будинку водія, який перевозив журналістів та операторів.

Підпал машини, яка відновленню не підлягає, стався близько 1.00.

Джерело: МВС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка