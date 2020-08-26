Польща може заборонити авіарейси з України

З наступного тижня Україна може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі. Це пов’язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Польща оновила список країн, звідки заборонила польоти, у цей перелік увійшли 43 країни та території, де кількість заражень на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує 50 інфікованих.

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Наступного разу список оновлять 1 вересня, а річ у тім, що Україна згадана, як така, що ймовірно потрапить у червону зону.

З-поміж європейських країн, у ньому також – Албанія, Бельгія, Хорватія, Франція, Мальта, Монако, Румунія.

– Якщо збережеться тенденція до зростання захворюваності, список може розширитися на ці країни, – зазначено у повідомленні МЗС Польщі.

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 26 серпня.

Джерело: МЗС Польщі