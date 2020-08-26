26 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 листопада. Також закривають кордони для іноземців через Сovid-19 з 29 серпня до 28 вересня.
Цього дня зафіксували 110 085 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 1 670 осіб.
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Кількість хворих перевищує 5 тис. у Києві, Івано-Франківській та Львівській областях.
За минулу добу у Збройних силах України підтверджені 19 нових випадків захворювання.
Коронавірус у Києві
26 серпня у столиці зафіксували 95 випадків. Усього у столиці 12 248 підтверджених випадків коронавірусу.
Найбільша кількість випадків захворювання Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 23.
Карантин в Україні
Кабмін продовжив карантин до 1 листопада. Усе через збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.
Іноземці не зможуть у вересні заїжджати в Україну. Водночас є категорії людей, які зможуть заїхати в Україну – дипломати, студенти, транзитні пасажири та інші.
МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.
У Тернополі в пологовому будинку померла громадянка Замбії, у якої виявили коронавірус.
Екс-прокурор Давид Сакварелідзе провів місяць у лікарні через коронавірус. З них два тижні він був у реанімації.
Хвору на коронавірус Юлію Тимошенко не підключали до апарату штучної вентиляції легень.
ПЛР-тести у Запоріжжі
Лабораторний центр Запоріжжя тимчасово припиняє робити платні ПЛР-тести на коронавірус. Все через реєстрацію великої кількості нових випадків захворювання у регіоні.
Від початку пандемії у Запорізькій області зафіксували 1 439 випадків коронавірусу.