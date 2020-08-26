За психіатричною допомогою в 2019 році звернулися близько 302 тис. українців. Це більше, ніж в 2018 році.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, психіатрична допомога – одна з найважливіших, тому на неї необхідно також звертати увагу.

Степанов підкреслив, що психіатричні лікарні отримують менше всіх фінансування, починаючи з 1 квітня. Тому вони були на межі закриття.

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Особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні розлади – їх близько 22 тис.

– У нас є відповідна концепція з розвитку психіатричної допомоги на території нашої країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які внести зміни, як рухати цю галузь медицини, – сказав Степанов.

25 серпня стало відомо, що з 1 вересня українським медикам підвищать зарплати. Відповідне рішення вже погодив бюджетний комітет Верховної Ради.