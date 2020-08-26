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Факти / Україна / Політика

Тимошенко у критичному стані, але її не підключали до апарату ШВЛ – нардеп

Хвора на коронавірус Юлія Тимошенко перебуває у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив народний депутат від фракції Батьківщина Вадим Івченко.

Він зазначив, що у Юлії Тимошеко тримається висока температура, тому лікарі діють згідно з протоколом і справді виконують вентиляцію легень. Але роблять це не за допомогою апарату ШВЛ, а використовуючи інші препарати.

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Нардеп переконаний, що лідер Батьківщини незабаром подолає хворобу і повернеться до команди партії.

Про те, що народний депутат Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус, стало відомо 23 серпня. Тоді ж  повідомили, що Covid-19 також підтвердився у її доньки Євгенії та зятя Артура Чечоткіна.

Після цього з’явилася інформація, що Юлію Тимошенко підключили до апарату ШВЛ.

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