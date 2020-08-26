У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 95 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 26 серпня становить 12 248.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 174 хворих, за минулу добу двоє. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 907 пацієнтів, за добу – 54.

Станом на 26 серпня кількість активних хворих у столиці становить 8 167.

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Статистика коронавірусу в Києві 25 серпня свідчила про зменшення добового приросту інфікованих. За минулу добу на Covid-19 захворіли 130 людей, від початку пандемії – 12 153.

Найбільше хворих у Дарницькому (1 970) і Деснянському (1 508) районах столиці.

Почав зменшуватися добовий приріст інфікованих з 24 серпня, коли в Києві підтвердили 209 нових випадків коронавірусу. Це було на 98 хворих менше, ніж за минулу добу.