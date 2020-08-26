У Раді створять групу для розробки законів щодо встановлення миру – Качура

У парламенті з’явиться спеціальна робоча група, яка розроблятиме законопроекти, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура.

Він пояснив, що законопроекти, які розроблятимуть члени робочої групи, стосуватимуться безпосередньо мирного процесу і мінського процесу, зокрема того, що передбачають Мінські домовленості.

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Також Олександр Качура зазначив, що питання про те, чи вноситимуть будь-які зміни до постанови про місцеві вибори, ще обговорять на консультаціях з усіма фракціями.

А от щоб повернути Крим президент Володимир Зеленський хоче створити переговорний майданчик, оскільки в межах нормандських переговорів Росія не хоче обговорювати питання деокупації півострова.

Тому Україна повинна створити ефективний формат, який сприяв би поверненню Криму.