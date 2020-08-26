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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця тимчасово обмежує продаж пільгових квитків онлайн

В Україні тимчасово не продаватимуть пільгові квитки на поїзд для студентів в онлайн-сервісах.

Діятимуть тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси – з 07.00 до 15.00 27 серпня і з 07.00 до 15.00 1 вересня.

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– Це пов’язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії, – йдеться в повідомленні.

Новий голова Укрзалізниці

Головою Укрзалізниці Кабмін призначив професійного управлінця Володимира Жмака.

До цього він був очільником наглядової ради аеропорту Бориспіль, працював у Київстарі.

Володимир Жмак переміг у відкритому конкурсі, в якому участь брало 100 кандидатів.

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