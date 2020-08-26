Уряд призначив Жмака головою правління Укрзалізниці

Головою Укрзалізниці став Володимир Жмак. До цього він був очільником наглядової ради аеропорту Бориспіль.

Жмака обрали на відкритому конкурсі.

– Він проходив абсолютно все співбесіди, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня.

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В даний час в.о. голови правління УЗ є Іван Юрик.

Біографія Жмака

Володимир Жмак у 2015-2016 роках був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Обіймав керівні посади в структурах групи ТНК-BP, яка входила в список десяти найбільших приватних нафтових компаній світу.

Також був радником президента мобільного оператора Київстар і відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Сім років був у наглядовій раді Київстару.