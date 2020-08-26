Після підвищення мінімальної зарплати в Україні, Кабінет міністрів з 1 вересня підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу.

Зокрема, щоб зберегти розрив між 1-м тарифним розрядом і мінімальною заробітною платою в 44,5%, Кабмін збільшив ставку щодо цього розряду на 123 грн – до 2 225 грн.

Крім того, Кабмін підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами, виходячи з нового розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

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Таким чином, в штатних розписах оклади співробітникам установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлять в таких розмірах:

1 – 2 225 грн,

2 – 2 425 грн,

3 – 2 626 грн,

4 – 2 826 грн,

5 – 3 026 грн,

10 – 4 050 грн,

15 – 5 741 грн,

20 – 8 099 грн,

25 – 10 035 грн.

Ці зміни набудуть чинності з 1 вересня 2020 року.

Підвищення зарплатні

Мінімальну зарплату в Україні збільшиться до 5 тис. грн з 1 вересня.

Відповідний законопроект №3963 про зміни до бюджету України 2020 року Верховна Рада ухвалила на засіданні 25 серпня.

З 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.