В Україні посилили карантинні заходив до листопада 2020 року, зокрема йдеться про заборону роботи нічних клубів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 26 серпня.

Так, розпорядження уряду забороняє проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність громадського харчування з організацію дозвілля.

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Також під забороною робота після 24.00 та до 7.00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв.

Крім того, Кабмін заборонив проведення концертів, однак будуть деякі винятки, про які повідомлятиметься окремо на урядовому порталі.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.

Крім того, Кабмін дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.