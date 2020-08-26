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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро подешевшало, долар росте: курс валют на 26 серпня

Нацбанк поновив курси валют на 26 серпня. Згідно з оновленими даними, євро продовжує дешевшати, а американський долар зміцнюється щодо гривні.

Оновлений курс опублікували на сайті Національного банку України.

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Євро подешевшало на 6 копійок, а долар подорожчав на 4 копійки.

Курс валют на 26 серпня такий:

  • 1$ – 27,43 грн;
  • 1€ – 32,40 грн;
  • 1 російський рубль – 0,37 грн;
  • 1 польський злотий – 7,37 грн.

Прогноз курсу валют

За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, курс долара в Україні коливатиметься у районі 27-28 грн і не вийде за межі 29 грн.

Курс регулюється ринком, що є абсолютно прийнятним. Влада не втручатиметься без нагальної потреби.

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