У Запоріжжі лабораторний центр МОЗ тимчасово припиняє робити платні ПЛР-тести на коронавірус. Все через реєстрацію великої кількості нових випадків захворюванняв регіоні та суттєве збільшення обсягу лабораторних досліджень.
Людей, які хотіли на платній основі перевіритись на Covid-19, не прийматимуть до стабілізації епідемічної ситуації.
Інформацію про відновлення платного тестування обіцяють розмістити на сайті центру.
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Від початку пандемії у Запорізькій області зафіксували 1 439 випадків інфікування. Зокрема, у самому місті на коронавірус захворіли 867 людей.
Коронавірус в Україні
Станом на 26 серпня на коронавірус в Україні захворіли 1 670 людей, від початку пандемії – 110 085. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 2 354 хворих, за добу — 36.
Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.
Джерело: Лабораторний центр