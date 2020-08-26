У Запоріжжі лабораторний центр МОЗ тимчасово припиняє робити платні ПЛР-тести на коронавірус. Все через реєстрацію великої кількості нових випадків захворюванняв регіоні та суттєве збільшення обсягу лабораторних досліджень.

Людей, які хотіли на платній основі перевіритись на Covid-19, не прийматимуть до стабілізації епідемічної ситуації.

Інформацію про відновлення платного тестування обіцяють розмістити на сайті центру.

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Від початку пандемії у Запорізькій області зафіксували 1 439 випадків інфікування. Зокрема, у самому місті на коронавірус захворіли 867 людей.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 серпня на коронавірус в Україні захворіли 1 670 людей, від початку пандемії – 110 085. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 2 354 хворих, за добу — 36.

Водночас повністю одужали вже 54 277 пацієнтів, за добу — ще 1 050 осіб.

Джерело: Лабораторний центр