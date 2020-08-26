Зеленський хоче створити переговорний майданчик щодо повернення Криму

Україна повинна створити ефективний переговорний майданчик, який сприяв би поверненню Криму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, в рамках нормандських переговорів Росія не хоче обговорювати питання деокупації Криму. Зеленський зазначив, що ситуація з Кримом складніша, ніж з Донбасом.

– Але Крим – наша територія, ми його повернемо. Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Крім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам, і ми з ними промовляємо, і вони тривають. Нам допомагає не лише Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи збираюся я ще щось робити? Так, – заявив він.

Глава держави підкреслив, що деокупація півострова є таким само пріоритетом, як і повернення Донбасу.

– Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це – на першому місці, – сказав він.

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Також він додав, що ті, хто допустив здачу Криму в 2014 році повинні понести відповідальність.

– Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити і кусати лікті з приводу того, як це сталося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі будуть відповідати. Багато в цьому брали участь, – сказав він.

Анексія Криму

16 березня 2014 року Росія анексувала Крим після незаконного референдуму. Належність території півострова до РФ була закріплена в Конституції країни.

Приєднання Криму до Росії не визнає Україна і більшістю країн світу.

Зараз між півостровом і материковою Україною діє контрольно-пропускний режим.

Джерело: Euronews