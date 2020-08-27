PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Авторські права зберегли: ОП відреагував на конфлікт з шоу до Дня незалежності

В Офісі президента відреагували на закиди українських виконавців про те, що їхні пісні використали без згоди на концерті до Дня незалежності.

24 серпня на Софійській площі пролунало 16-хвилинне попурі Музична історія Незалежності, яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

– Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 закону України Про авторське право і суміжні права дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення, – зазначили в офісі президента.

Чому почався конфлікт

На Михайлівській площі 24 серпня українські зірки влаштували 16-хвилинне яскраве шоу до Дня Незалежності, представивши пісенну історію країни. Вони виконали 42 фрагменти відомих хітів – від класичних до найсучасніших.

Відразу після концерту частина виконавців, які не брали участь у заході, заявили, що до них не зверталися за дозволом на використання пісень. Про це заявляли, зокрема, гурти Океан Ельзи, Бумбокс, Тартак.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх