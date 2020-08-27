В Офісі президента відреагували на закиди українських виконавців про те, що їхні пісні використали без згоди на концерті до Дня незалежності.

24 серпня на Софійській площі пролунало 16-хвилинне попурі Музична історія Незалежності, яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

– Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 закону України Про авторське право і суміжні права дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення, – зазначили в офісі президента.

Чому почався конфлікт

На Михайлівській площі 24 серпня українські зірки влаштували 16-хвилинне яскраве шоу до Дня Незалежності, представивши пісенну історію країни. Вони виконали 42 фрагменти відомих хітів – від класичних до найсучасніших.

Відразу після концерту частина виконавців, які не брали участь у заході, заявили, що до них не зверталися за дозволом на використання пісень. Про це заявляли, зокрема, гурти Океан Ельзи, Бумбокс, Тартак.