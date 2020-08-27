Білорусь і Донбас: Зеленський провів зустріч із заступником держсекретаря США

Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з заступником держсекретаря США Стівеном Біганом.

Сторони обговорили фінансову та військову підтримку України, перемовини щодо Донбасу, відновлення економіки в умовах пандемії.

Оскільки Біган уже зустрічався зі Світланою Тихановською, то політики зачепили і ситуацію в Білорусі, погодившись, що країна потребує мирного вирішення проблеми.

Біган цього тижня відвідав Литву, Росію та Україну для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем.

Розмова з Помпео

26 серпня Зеленський провів розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео. Говорили про співпрацю, перемир’я на Донбасі та ситуацію у Білорусі.

Зеленський поінформував Державного секретаря про зусилля української сторони для досягнення миру на Донбасі.

Ситуація у Білорусі і Україна

Україна виступає за діалог між владою Білорусі та суспільством, яке 18 день протестує у сусідній країні.

Президент Володимир Зеленський не хоче повторення ситуації у Білорусі, яка сталася у 2014 році в Україні.