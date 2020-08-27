Микола Гонта: Допомога пенсіонерам – частина нашої програми в рамках соціальної відповідальності бізнесу

Микола Гонта: Допомога літнім людям у вирішенні найбільш гострих проблем – ключове питання сучасної соціальної політики.

Така допомога – одне з найважливіших напрямів у рамках корпоративної соціальної відповідальності, яке буде розвивати В2В Jewelry. Про це у своєму блозі написав засновник B2B Jewelry Микола Гонта.

– Мислячий та відповідальний приватний бізнес не може залишатися осторонь від загальносоціального поля, а значить, соціальна відповідальність повинна бути найважливішим крилом для бізнесу, який планує рости і розвиватися. B2B Jewerly вже два роки співпрацює з благодійним фондом Зимородок. За цей час нам вдалося допомогти понад 200 нужденним на загальну суму близько 5 млн грн, – зазначив Микола Гонта.

Він також повідомив, що в період карантину співробітники компанії відвідували та надавали допомогу дитячим будинкам, установам для людей похилого віку. Нещодавно на прохання громадського активу Вороньківської ОТГ був придбаний апарат УЗД для місцевої лікарні.

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Новий проект компанії – це допомога людям пенсійного віку. Ініціатива стартує у вересні, в її рамках людям пенсійного віку допоможуть з оплатою комунальних послуг, придбанням медикаментів, а також вони отримають продуктовий набір першої необхідності.

– Щоб отримати допомогу, достатньо заповнити анкету в будь-якому магазині В2В Jewelry, додати копію пенсійного посвідчення і підтверджувальні документи. Такими документами можуть бути: квитанція на оплату комунальних послуг, рахунок на оплату медикаментів з аптеки, рахунок на лікування в медзакладі, – розповів Микола Гонта.

Він підкреслив, що фахівці компанії В2В Jewelry візьмуть в роботу всі звернення без винятку.

До слова, навулиці Генерала Жмаченка, 20 у Києві буде побудовано масштабний реабілітаційний центр з необхідною інфраструктурою для дітей-аутистів, дітей із синдромом Дауна та симптомами ДЦП.