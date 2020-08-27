Імунний паспорт не впроваджуватиметься в Україні.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, це буде недоцільно, оскільки до сьогоднішнього дня невідома кількість і тривалість набутого імунітету після перенесення коронавірусу.

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– Зараз відстежуємо, що на 3-4 місяць після хвороби кількість антитіл значно зменшується і часто тести не виявляють антитіла в крові тих, хто перехворів. Це може свідчити про те, що антитіла через 5-6 місяців після перенесеної хвороби можуть пропасти і може бути повторне інфікування. Хоча випадків повторного інфікування сьогодні одиниці, – сказав він.

Ляшко додав, що також вивчається, яка кількість антитіл має бути в певному обсязі крові, плазми, щоб формувалася і був захист від повторного зараження Covid-19.

Паспорт здоров’я

6 травня голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів заявила, що, якщо так звані паспорти здоров’я будуть запроваджені у світі і рекомендовані ВООЗ, їх запровадить і Україна.

За її словами, поки немає чіткого розуміння процедури видачі таких паспортів.

Джерело: Апостроф