Імунний паспорт не впроваджуватиметься в Україні.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, це буде недоцільно, оскільки до сьогоднішнього дня невідома кількість і тривалість набутого імунітету після перенесення коронавірусу.
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– Зараз відстежуємо, що на 3-4 місяць після хвороби кількість антитіл значно зменшується і часто тести не виявляють антитіла в крові тих, хто перехворів. Це може свідчити про те, що антитіла через 5-6 місяців після перенесеної хвороби можуть пропасти і може бути повторне інфікування. Хоча випадків повторного інфікування сьогодні одиниці, – сказав він.
Ляшко додав, що також вивчається, яка кількість антитіл має бути в певному обсязі крові, плазми, щоб формувалася і був захист від повторного зараження Covid-19.
Паспорт здоров’я
6 травня голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів заявила, що, якщо так звані паспорти здоров’я будуть запроваджені у світі і рекомендовані ВООЗ, їх запровадить і Україна.
За її словами, поки немає чіткого розуміння процедури видачі таких паспортів.
Джерело: Апостроф