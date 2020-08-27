Колективний імунітет від Covid-19 в Україні: Ляшко озвучив можливість

Колективний імунітет від коронавірусу неможливо виробити, як і від будь-якої іншої хвороби.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– По-перше, формування колективного імунітету шляхом перенесення хвороби – це середньовіччя. Це колись так було. Зараз так робити не можна і не можна зробити це. По-друге, коли ми говоримо про вірусну інфекцію і формування колективного імунітету, чому ж тоді у нас не сформувався колективний імунітет, наприклад, до кору? – сказав він.

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За словами Ляшка, за всю історію людства не було жодного випадку формування колективного імунітету.

Він додав, що для ліквідації хвороби необхідно робити імунопрофілактику.

– Нам зовсім небагато залишилося щоб ми з вами були співучасниками того, що ми ліквідуємо, наприклад, поліомієліт. Головне – зробити вчасно щеплення, – сказав він.

Колективний імунітет від Covid-19

3 серпня в новому дослідженні вчені Київського політехнічного інституту заявили, що колективний імунітет приблизно у 60-70% населення може поліпшити ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні.

Без будь-якого втручання це може статися протягом року.

Прискорити процес могла б масова вакцинація, але зараз це неможливо через відсутність самої вакцини.

Джерело: Апостроф