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Covid-19 не відступає: в Україні за добу виявили 1 974 випадки та рекорд смертей

Статистика коронавірусу в Україні на 27 серпня свідчить про 112 059 хворих. За добу виявили ще 1974 нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 403 хворих, за минулу добу – 49. Це найбільший добовий показник щодо смертності за весь час пандемії.

Водночас повністю подолати коронавірусну хворобу вдалося 53 454 пацієнтам, за добу кількість зросла ще на 763 осіб.

Статистика за регіонами:

  • Вінницька обл — 3736 (+59)
  • Волинська обл — 5268 (+47)
  • Дніпропетровська обл — 2095 (+40)
  • Донецька обл — 1278 (+22)
  • Житомирська обл — 2998 (+39)
  • Закарпатська обл — 7225 (+82)
  • Запорізька обл — 1454 (+15)
  • Івано-Франківська обл — 8485 (+164)
  • Кіровоградська обл — 780 (+9)
  • м. Київ — 12468 (+220)
  • Київська обл — 5305 (+94)
  • Львівська обл — 13763 (+203)
  • Луганська обл — 264 (+17)
  • Миколаївська обл — 1040 (+17)
  • Одеська обл — 6537 (+185)
  • Полтавська обл — 695 (+11)
  • Рівненська обл — 8818 (+81)
  • Сумська обл — 1302 (+33)
  • Тернопільська обл — 5245 (+141)
  • Харківська обл — 8202 (+218)
  • Херсонська обл — 363 (+17)
  • Хмельницька обл — 2102 (+40)
  • Чернівецька обл — 9700 (+159)
  • Черкаська обл — 1318 (+13)
  • Чернігівська обл — 1618 (+48)

Статистика коронавірусу в Україні на 27 серпня

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ — 21,53%;
  • Львів — 20,76%;
  • Івано-Франківськ — 19,98%;
  • Вінниця — 17,08%;
  • Ужгород — 16,83%.

Коронавірус 26 серпня

Для порівняння, коронавірус в Україні 26 серпня виявили у 1 670 осіб, а загальна кількість хворих зросла до 110 085.

Найбільше нових випадків захворювання Cоvid-19 зафіксовано в Одеській (186), у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171) та Чернівецькій (170) областях.

Фото: Dreamstime

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