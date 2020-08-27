Статистика коронавірусу в Україні на 27 серпня свідчить про 112 059 хворих. За добу виявили ще 1974 нових випадків.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 403 хворих, за минулу добу – 49. Це найбільший добовий показник щодо смертності за весь час пандемії.
Водночас повністю подолати коронавірусну хворобу вдалося 53 454 пацієнтам, за добу кількість зросла ще на 763 осіб.
Статистика за регіонами:
- Вінницька обл — 3736 (+59)
- Волинська обл — 5268 (+47)
- Дніпропетровська обл — 2095 (+40)
- Донецька обл — 1278 (+22)
- Житомирська обл — 2998 (+39)
- Закарпатська обл — 7225 (+82)
- Запорізька обл — 1454 (+15)
- Івано-Франківська обл — 8485 (+164)
- Кіровоградська обл — 780 (+9)
- м. Київ — 12468 (+220)
- Київська обл — 5305 (+94)
- Львівська обл — 13763 (+203)
- Луганська обл — 264 (+17)
- Миколаївська обл — 1040 (+17)
- Одеська обл — 6537 (+185)
- Полтавська обл — 695 (+11)
- Рівненська обл — 8818 (+81)
- Сумська обл — 1302 (+33)
- Тернопільська обл — 5245 (+141)
- Харківська обл — 8202 (+218)
- Херсонська обл — 363 (+17)
- Хмельницька обл — 2102 (+40)
- Чернівецька обл — 9700 (+159)
- Черкаська обл — 1318 (+13)
- Чернігівська обл — 1618 (+48)
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ — 21,53%;
- Львів — 20,76%;
- Івано-Франківськ — 19,98%;
- Вінниця — 17,08%;
- Ужгород — 16,83%.
Коронавірус 26 серпня
Для порівняння, коронавірус в Україні 26 серпня виявили у 1 670 осіб, а загальна кількість хворих зросла до 110 085.
Найбільше нових випадків захворювання Cоvid-19 зафіксовано в Одеській (186), у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171) та Чернівецькій (170) областях.