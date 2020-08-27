Статистика коронавірусу в Україні на 27 серпня свідчить про 112 059 хворих. За добу виявили ще 1974 нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 403 хворих, за минулу добу – 49. Це найбільший добовий показник щодо смертності за весь час пандемії.

Водночас повністю подолати коронавірусну хворобу вдалося 53 454 пацієнтам, за добу кількість зросла ще на 763 осіб.

Статистика за регіонами:

Вінницька обл — 3736 (+59)

Волинська обл — 5268 (+47)

Дніпропетровська обл — 2095 (+40)

Донецька обл — 1278 (+22)

Житомирська обл — 2998 (+39)

Закарпатська обл — 7225 (+82)

Запорізька обл — 1454 (+15)

Івано-Франківська обл — 8485 (+164)

Кіровоградська обл — 780 (+9)

м. Київ — 12468 (+220)

Київська обл — 5305 (+94)

Львівська обл — 13763 (+203)

Луганська обл — 264 (+17)

Миколаївська обл — 1040 (+17)

Одеська обл — 6537 (+185)

Полтавська обл — 695 (+11)

Рівненська обл — 8818 (+81)

Сумська обл — 1302 (+33)

Тернопільська обл — 5245 (+141)

Харківська обл — 8202 (+218)

Херсонська обл — 363 (+17)

Хмельницька обл — 2102 (+40)

Чернівецька обл — 9700 (+159)

Черкаська обл — 1318 (+13)

Чернігівська обл — 1618 (+48)

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Міста з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ — 21,53%;

Львів — 20,76%;

Івано-Франківськ — 19,98%;

Вінниця — 17,08%;

Ужгород — 16,83%.

Коронавірус 26 серпня

Для порівняння, коронавірус в Україні 26 серпня виявили у 1 670 осіб, а загальна кількість хворих зросла до 110 085.

Найбільше нових випадків захворювання Cоvid-19 зафіксовано в Одеській (186), у Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171) та Чернівецькій (170) областях.