Лікарні Києва та 9 областей завантажені хворими з Covid на понад 50% – МОЗ

Завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками коронавірусу 26 серпня перевищує поріг у 50% у 10 регіонах.
Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я.
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Понад 50% ліжок завантажені у:
- Києві – 61,3%;
- Вінницькій області – 51,9%;
- Волинській області – 58,0%;
- Івано-Франківській області – 66,5 %;
- Львівській області – 53,5%;
- Одеській області – 63,5%;
- Рівненській області – 50,3%;
- Тернопільській області – 65,2%;
- Хмельницькій області – 51,9%;
- Чернівецькій області – 64,7%.
Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник у 40 осіб у 15 областях та Києві.
При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення.
Зростання захворюваності на коронавірус
Захворюваність на коронавірус може вирости у Запоріжжі, Черкасах, Чернігові. Такий прогноз зробив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням коронавірусу.