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Факти / Україна / Суспільство

Лікарні Києва та 9 областей завантажені хворими з Covid на понад 50% – МОЗ

Завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками коронавірусу 26 серпня перевищує поріг у 50% у 10 регіонах.

Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я.

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Понад 50% ліжок завантажені у:

  • Києві – 61,3%;
  • Вінницькій області – 51,9%;
  • Волинській області – 58,0%;
  • Івано-Франківській області – 66,5 %;
  • Львівській області – 53,5%;
  • Одеській області – 63,5%;
  • Рівненській області – 50,3%;
  • Тернопільській області – 65,2%;
  • Хмельницькій області – 51,9%;
  • Чернівецькій області – 64,7%.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник у 40 осіб у 15 областях та Києві.

При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення.

Зростання захворюваності на коронавірус

Захворюваність на коронавірус може вирости у Запоріжжі, Черкасах, Чернігові. Такий прогноз зробив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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