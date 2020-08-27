Лікарні Києва та 9 областей завантажені хворими з Covid на понад 50% – МОЗ

Завантаження ліжок пацієнтами з підтвердженими і підозрілими випадками коронавірусу 26 серпня перевищує поріг у 50% у 10 регіонах.

Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Читайте: Можливість існує: Ляшко розповів про повернення жорсткого карантину

Понад 50% ліжок завантажені у:

Києві – 61,3%;

Вінницькій області – 51,9%;

Волинській області – 58,0%;

Івано-Франківській області – 66,5 %;

Львівській області – 53,5%;

Одеській області – 63,5%;

Рівненській області – 50,3%;

Тернопільській області – 65,2%;

Хмельницькій області – 51,9%;

Чернівецькій області – 64,7%.

Кількість нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів перевищує встановлений показник у 40 осіб у 15 областях та Києві.

При цьому загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 68,1 на 100 тис. населення.

Зростання захворюваності на коронавірус

Захворюваність на коронавірус може вирости у Запоріжжі, Черкасах, Чернігові. Такий прогноз зробив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням коронавірусу.