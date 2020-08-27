У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що можуть знизити фінансування тим лікарням, які безпідставно госпіталізують пацієнтів з коронавірусом.

Щоб уникнути таких випадків, буде встановлений понижуючий коефіцієнт.

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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Лікарням не платять за кількість пацієнтів з коронавірусом або тих, хто одужав. Тому, підвищуючи число госпіталізацій, не можна отримувати більше грошей, – заявив Ляшко.

За його словами, сума коштів, яка нараховується медичним установам, не залежить від кількості хворих чи осіб з підозрою на Covid-19. Виплати сплачують за кількість бригад, а саме по 17 тис. грн у місяць на кожну бригаду реаніматологів, інфекціоністів та медичних сестер, які формуються згідно з кількістю ліжок, які зайняті хворими.

Коронавірус в Україні

В Україні 27 серпня виявили 1 974 нових випадків коронавірусу.

Від ускладнень померло 2 403 українців, за минулу добу – 49, що є найбільшим показником за весь час пандемії Covid-19. Повністю подолати коронавірус вдалося 53 454 пацієнтам, за добу кількість зросла ще на 763 особи.